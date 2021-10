Difesa: India, create sette nuove aziende pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’agenzia governativa indiana Ordnance Factory Board (Ofb) sono nate sette aziende pubbliche della difesa: Munitions India Limited (Mil), Armoured Vehicles Nigam Limited (Avani), Advanced Weapons and Equipment India Limited (Awe India), Troop Comforts Limited (Tcl), Yantra India Limited (Yil), India Optel Limited (Iol) e Gliders India Limited (Gil). Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa dell’India. Le aziende hanno avviato l’attività il primo ottobre, mentre l’Ofb è stato convertito in un dipartimento, ma il lancio ufficiale è avvenuto ieri con un videomessaggio del primo ministro, Narendra Modi. La ristrutturazione, secondo il governo, risponde agli obiettivi di migliorare l’autonomia funzionale e l’efficienza delle varie unità e liberare nuovo potenziale di crescita e innovazione per il settore.(Inn)