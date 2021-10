Cuneo: Robilante, lavori sulla statale 20 del Colle di Tenda, viabilità modificata per undici giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato per lunedì 18 ottobre l’avvio dei lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza con rifacimento delle banchine stradali in corrispondenza dello svincolo di Robilante (Cuneo), sulla statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” all’altezza del km 9,200. Per consentire l’esecuzione degli interventi sarà in vigore il senso unico alternato, esclusi festivi e prefestivi. Il completamento dei lavori è previsto entro il 29 ottobre. (Rpi)