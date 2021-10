Regno Unito: Zaghari-Ratcliffe perde ricorso in Iran, possibile arresto "in qualsiasi momento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nazanin Zaghari-Ratcliffe ha perso il suo ultimo ricorso in Iran, il che significa che potrebbe essere rimandata in prigione "in qualsiasi momento". Lo ha detto il parlamentare laborista, Tulip Siddiq, secondo cui la condanna a un anno di Zaghari-Ratcliffe più un anno di divieto di viaggio è stata “confermata senza alcuna udienza in tribunale”. Il parlamentare di Hampstead e Kilburn, collegio elettorale di Zaghari-Ratcliffe, ha esortato il primo ministro britannico, Boris Johnson, a intervenire nel caso, stando a quanto riferisce il quotidiano "The Guardian". Zaghari-Ratcliffe, donna con la doppia cittadinanza britannico-iraniana, è detenuta nel Paese dal 2016 dopo essere stata accusata di aver complottato per rovesciare il governo. Zaghari-Ratcliffe stava portando sua figlia, Gabriella, a vedere la sua famiglia quando è stata arrestata ed è stata condannata a cinque anni di carcere, trascorrendo quattro anni nella prigione di Evin a Teheran. Successivamente, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, regime in cui ha trascorso l’ultimo anno, sempre nella capitale iraniana. (segue) (Rel)