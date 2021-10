Regno Unito: Zaghari-Ratcliffe perde ricorso in Iran, possibile arresto "in qualsiasi momento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il suo rilascio, avvenuto nei mesi scorsi, Zaghari-Ratcliffe è stata condannata per “diffusione di propaganda contro il regime”. Secondo quanto riferito, alla sua famiglia è stato riferito dalle autorità iraniane che la donna è stata arrestata a causa del mancato pagamento da parte del Regno Unito di un debito insoluto di 400 milioni di sterline (circa 473 milioni di euro) nei confronti dell'Iran. Zaghari-Ratcliffe è una delle tante persone di nazionalità britannica o con doppia nazionalità detenute in Iran. Suo marito Richard Ratcliffe, da anni sta conducendo una campagna per ottenere il suo rilascio. (Rel)