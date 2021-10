© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati i primi "no green pass" all'appuntamento che si erano dati per le 17 in piazza Fontana per il tredicesimo corteo non preavvisato. L'area è presidiata dalla polizia di Stato - che ha bloccato l'accesso a piazza Duomo - e dai carabinieri.(Rem)