Roma: in migliaia in piazza con i sindacati "no ai fascismi, libertà, diritti e lavoro"

- "Mai più fascismi", questo lo slogan che ha richiamato in piazza San Giovanni a Roma migliaia di persone in protesta per l'attacco di matrice neofascista avvenuto sabato scorso, 9 ottobre, alla sede nazionale della Cgil. "Libertà, diritti, pluralismo, libera informazione e lavoro, soprattutto lavoro", le richieste della piazza sulla quale sventolano le bandiere dei tre sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil tra palloncini rossi, verdi e blu: i colori delle tre organizzazioni. "Noi con i fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile 1945", si legge su uno striscione. Diversi gli interventi previsti: una pensionata della Uil, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri e della Ces, Luca Visentini. Le conclusioni sono affidate al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Tra i presenti anche molti esponenti delle forze politiche del centrosinistra tra cui il segretario del Pd, Enrico Letta, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ma anche rappresentanti locali dal segretario romano dei dem, Andrea Casu, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Rin)