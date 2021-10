Afghanistan: Merkel, coordinamento con Turchia nei colloqui con i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania e la Turchia continueranno a coordinare i loro sforzi in merito ai colloqui sull'Afghanistan con i talebani. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel durante la conferenza stampa con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Istanbul. Merkel ha affermato di aver discusso con Erdogan dei contatti bilaterali con i talebani radicale, affermando che i due Paesi potrebbero in futuro condurre insieme tali negoziati. "Ci siamo scambiati delle opinioni sui nostri colloqui con i talebani e, forse, continueremo a condurre questi negoziati insieme", ha detto Merkel. La cancelliera ha sottolineato che la comunità internazionale deve garantire la fornitura di assistenza umanitaria all'Afghanistan e prevenire una crisi umanitaria nel prossimo inverno. Merkel ha anche notato la mancanza di progressi in una soluzione pacifica in Siria, indicando la situazione "tesa" a Idlib, e ha anche chiesto il ritiro di forze straniere dalla Libia. (Tua)