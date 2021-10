Roma: Orlando, serve risposta contro organizzazioni fasciste che ambiscono a funzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso ci sia stato un salto di qualità pericoloso che merita una risposta. Non siamo solo di fronte a fenomeni di mera rievocazione nostalgica ma di fronte ad organizzazioni che hanno l'ambizione di assumere una funzione politica" e " questo non è consentito dalla nostra Costituzione". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, parlando delle organizzazioni con richiami al fascismo, durante la manifestazione a Roma indetta dai sindacati con lo slogan “Mai più fascismi”. Sullo scioglimento di Forza Nuova "so che c'è una riflessione ma ancora non è stata sottoposta gli organi collegiali", ha aggiunto. (Rin)