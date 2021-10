Roma: Bombardieri (Uil), 100 mila in piazza contro fascisti che attaccano sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono "più di 100 mila persone in questa piazza". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco di piazza San Giovanni dove si sta svolgendo il presidio "Mai più fascismi" indetto dalle organizzazioni sindacali confederali. "E' la migliore risposta ai fascisti che hanno attaccato le nostre sedi", ha aggiunto. "In questa piazza c'è la nuova resistenza, in questa piazza diciamo che l'Italia è un Paese antifascista. Squadristi e violenti fuori dalle piazze", ha sottolineato. (Rer)