Spagna: Arrimadas (Cs), Sanchez paga con i soldi degli andalusi accordi con Erc e Bildu

- La regione spagnola dell'Andalusia "ancora a volta non ha ciò che si merita" nella legge di bilancio del 2022: il presidente del governo, Pedro Sánchez, dovrebbe "smettere di pagare con i soldi andalusi gli accordi con i baschi di Bildu e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). Lo ha detto la presidente di Ciudadanos (Cs), Ines Arrimadas, parlando alla stampa a Jerez de la Frontera. Arrimadas ha affermato che l'Andalusia ha uno stanziamento di fondi nella bozza della legge di bilancio molto inferiore a quello richiesto, “semplicemente perché il Partito socialista operaio spagnolo o qualsiasi partner di Pedro Sanchez non governa in questa regione". In questo senso, ha aggiunto Arrimadas, "nell'ultimo budget che Cs ha sostenuto e negoziato, l'Andalusia è stata la comunità autonoma che ha ricevuto più fondi". Tuttavia, da quando Erc e Bildu hanno degli accordi con Sanchez, “molti fondi vanno ai partiti separatisti e non assecondano i bisogni di territori come quello andaluso", ha aggiunto la leader di Cs. Bildu ha fatto sapere di sostenere la bozza della legge di bilancio presentata dal governo, mentre il leader di Erc, Oriol Junqueras, ha detto che per ora il suo partito è “costretto” a non appoggiarla. (Spm)