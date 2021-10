Torino: impossibile sgomberare la neve, strada provinciale 32 della Valle di Viù chiude fino a primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Strada provinciale 32 della Valle di Viù, nel tratto compreso fra l'abitato di Margone e il Lago di Malciaussia, è una strada di alta montagna, caratterizzata da un andamento plano-altimetrico molto tortuoso e con carreggiata di limitata larghezza che sale fino al Lago di Malciaussia (quota 1805 metri sopra il livello del mare). Nella stagione invernale, in considerazione della geometria ed altimetria della strada, unitamente alla presenza di valloni con frequenti fenomeni valanghivi, non è possibile attuare il servizio sgombero neve in sicurezza. Considerate le condizioni meteo stagionali sfavorevoli, il tratto di strada sarà chiuso a tutti i veicoli nel tratto compreso tra il km 32+500 (loc. Margone) e il km 37+160 (lago di Malciaussia) nel territorio del comune di Usseglio, dal 18 ottobre del 2021 in modo da permettere le operazioni di smontaggio delle protezioni marginali, che verranno riposte in opera per la riapertura primaverile. (Rpi)