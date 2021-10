Sudan: migliaia di persone manifestano contro il governo davanti al palazzo presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Khartum, capitale del Sudan, davanti al palazzo presidenziale, a sostegno dei militari e contro “il governo della fame”. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Asharq Al-Awsat”. La manifestazione è stata indetta dalla coalizione delle Forze di libertà e cambiamento (Ffc) e voluta in particolare dalla componente allineata con i militari, stando a quanto riportato dal giornale. Prima della manifestazione, i membri di un gruppo armato non identificato hanno rimosso le barriere intorno agli edifici governativi e hanno impedito alla polizia e alle forze di sicurezza di svolgere il proprio lavoro, ha dichiarato in una nota il governatore dello Stato di Khartum, Ayman Khalid. La Ffc è la piattaforma della società civile promotrice delle proteste di massa che portarono alla caduta del presidente Omar al Bashir, nell’aprile 2019. Da due anni militari e civili condividono il potere di transizione nel Paese. (segue) (Res)