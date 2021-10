Roma: Di Maio, piazza sindacati è risposta del popolo su importanza Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La piazza di oggi è una grande risposta di popolo che sottolinea l'importanza dei nostri valori costituzionali che permettono a tutti di concorrere pacificamente alla vita pubblica, di esprimere le proprie idee ma non con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, arrivando alla manifestazione "Mai più fascismi", organizzato da Cgil, Cisl e Uil dopo gli attacchi di sabato 9 ottobre alla sede nazionale della Cgil. "Sulla base dei nostri valori costituzionali dobbiamo portare avanti, in ambito politico, il confronto sui temi anche quando non la si pensa allo stesso modo", ha concluso. (Rer)