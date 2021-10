Libia: tribunale Usa, Haftar dovrà rispondere entro il 28 ottobre alle accuse di crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti della Virginia, Leonie Brinkema, ha respinto ancora una volta la difesa offerta dall'avvocato di Khalifa Haftar, relativa alla presunta immunità di fronte alla causa intentata contro di lui negli Stati Uniti da alcune famiglie libiche. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il giudice ha deciso di non accettare la tesi presentata dalla difesa di Haftar, ritenendo che la sua risposta alle domande dell'accusa porterebbe alla divulgazione di segreti di Stato libici. Il giudice ha poi fissato al 28 ottobre il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di Haftar in merito all’accusa aver commesso crimini di guerra in Libia. Contro il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), sono state intentate due cause intentate da parte del Tribunale distrettuale della Virginia da parte dalle famiglie delle vittime che accusano Haftar di essere responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, comprese le uccisioni extragiudiziali e le torture commesse dalle sue forze durante la guerra civile in Libia. Haftar, che detiene la doppia cittadinanza statunitense-libica, vanta diverse proprietà in Virginia dove ha vissuto per anni con i figli Khalid e Saddam.(Res)