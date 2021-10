Roma: Bonelli (Verdi), qui per democrazia e in solidarietà a Segre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Europa Verde ed io personalmente siamo qui in piazza San Giovanni perché la democrazia va difesa sempre e ovunque a prescindere dagli appuntamenti elettorali". Così in una nota dalla manifestazione di piazza San Giovanni il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. "Oggi 16 settembre ricorrono 78 anni dall'infame rastrellamento dei nazisti a Roma contro gli Ebrei a Roma. Quello della settimana scorsa - prosegue - è stato un vero attacco alla democrazia e questa manifestazione con decine di migliaia di lavoratori è la giusta risposta. Porgo anche un caloroso abbraccio di solidarietà a Liliana Segre vittima di offese inqualificabili da parte dei No Vax a Bologna. Bene ha fatto la piazza di Roma a ricordarlo e riservare tanti calorosissimi applausi di solidarietà", conclude Bonelli. (Com)