© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truffa ai danni di un’anziana ieri a Milano in via delle querce. Una signora italiana 92enne è stata avvicinata intorno alle 12,30 da una donna che si è spacciata per una referente di un caf. La truffatrice è riuscita a convincere la signora anziana a farsi consegnare una busta con 400 euro per poi dileguarsi immediatamente. La vittima ha chiamato la polizia di Stato e ha sporto denuncia per truffa (Rem)