Myanmar: Indonesia, no a rappresentanza politica nell’Asean fino a ripristino democrazia

- L’Indonesia ha proposto che il Myanmar non sia rappresentato “a livello politico” al vertice dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, “fino a quando non ripristinerà la sua democrazia attraverso un processo inclusivo”. Lo ha riferito su Twitter la ministra degli Esteri indonesiana, Retno Marsudi, dopo la partecipazione alla riunione ministeriale dell’Associazione, che si è tenuta ieri in videoconferenza e si è conclusa con la decisione di non invitare il leader della giunta militare birmana, Min Aung Hlaing, al prossimo vertice, dal 26 al 28 ottobre, ma “un rappresentante apolitico”. La rappresentante di Giacarta ha sottolineato che non ci sono stati progressi significativi sul consenso in cinque punti raggiunto ad aprile dai leader dell’Asean. I cinque punti hanno per oggetto la cessazione delle violenze, l’esercizio della moderazione da parte di tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un dialogo costruttivo tra tutte le parti, il ruolo dell’inviato speciale dell’Associazione per facilitare la mediazione e la sua visita nel Paese, la fornitura di assistenza umanitaria. Dell’Asean fanno parte Brunei. Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam.(Fim)