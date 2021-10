Germania: Laschet (Cdu) si assume la responsabilità per la sconfitta elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla cancelliera di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, si è assunto la responsabilità esclusiva per il cattivo andamento alle elezioni federali dello scorso 26 settembre. "Abbiamo ottenuto un risultato amaro", ha detto sabato durante un evento dell'organizzazione giovanile congiunta di Cdu e Csu a Muenster. “Non si può parlare di nulla di positivo. Sono responsabile come presidente e candidato cancelliere", ha affermato Laschet. "Sono responsabile della campagna elettorale, io e nessun altro", ha detto Laschet, citato dal “Frankurter Allgemeine Zeitung”. Laschet, tuttavia, ha respinto le critiche dell’esponente della Cdu, Friedrich Merz, che ieri ha affermato che l’alleanza fra Cdu e Csu ha di fronte "un serio caso di ristrutturazione a rischio di insolvenza". Il presidente della Cdu non ha condiviso questa posizione, affermando che i due partiti avevano “un buon programma” e “posizioni che continueremo a difendere". Laschet ha continuato affermando che, dopo la debacle alle elezioni federali di quasi tre settimane fa, ora è necessaria "una chiara analisi degli errori" per capire "cosa c'era di sbagliato strutturalmente, a livello personale e programmatico". (segue) (Geb)