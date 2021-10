Germania: Laschet (Cdu) si assume la responsabilità per la sconfitta elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo periodo all’opposizione, ha proseguito il leader della Cdu, sarà importante "non essere striduli, non diventare goffi, non porsi nel prossimo Bundestag in competizione con i due partiti, anch’essi all’opposizione, ma con saggezza e intelligenza sanare le ferite che emergeranno dove il prossimo governo agirà negativamente”. Laschet è stato critico nei confronti di un sondaggio tra i membri sull'elezione di un nuovo presidente federale della Cdu. Un congresso federale del partito è "ancora un ottimo strumento per rappresentare l'ampiezza del partito", ha spiegato. "In linea di principio non sono contrario. Possiamo farlo”, ha detto Lashet, aggiungendo tuttavia che sarà più facile portare più giovani e donne in posizioni di vertice del partito attraverso dei negoziati, piuttosto che facendo dei sondaggi fra i suoi membri. (Geb)