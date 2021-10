Milano: resistenza a pubblico ufficiale, arrestati quattro uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri gli uomini della polizia di Stato di Milano sono stati impegnati in alcuni arresti per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 19.30 in via Fioravanti dove i poliziotti sono intervenuti su segnalazione di una donna italiana derubata del proprio telefonino da due soggetti, un uomo algerino di 29 anni e uno di nazionalità marocchina di 32 anni. Scappati con lo smartphone sono stati individuati e arrestati per furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo intervento degli agenti milanesi ha riguardato due uomini entrambi di nazionalità algerina di 35 e 32 anni che dopo aver opposto resistenza in seguito ad un controllo documenti hanno prima minacciato gli agenti con un cacciavite e poi tentato di aprire l’auto di servizio forzando la portiera. Entrambi sono stati arrestati in via Vitruvio, nei pressi della stazione centrale di Milano (Rem)