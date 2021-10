Torino: il congedo di Appendino, "lascio una città migliore di quella che ho trovato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal primo giorno del mio mandato ho percorso le strade di Torino in lungo e in largo. Ho abitato ogni parco, ogni mercato, ogni piazza. Ho fatto tutto il possibile per essere accanto ai cittadini, ai loro problemi, alle loro ambizioni, alle loro preoccupazioni, ogni singolo giorno. Oggi posso dire, con un pizzico di orgoglio, che lascio una Città migliore di quella che ho trovato". Così sui social la sindaca uscente di Torino, Chiara Appendino, a poche ore dal ballottaggio tra Paolo Damilano e Stefano Lo Russo, dal quale uscirà il nome del nuovo primo cittadino. "Una Torino che è più simile a quella che immaginavamo: più verde, più accessibile, più sostenibile, più attrattiva, più pronta al futuro - continua Appendino - Certo, ancora molto rimane da fare. 5 anni non sono sufficienti per completare ogni progetto. Tuttavia il percorso è tracciato, la strada è chiara e abbiamo posto dei punti di riferimento dai quali non si tornerà indietro". Aggiunge: "Non è stato facile. Porterò con me per sempre ogni momento. Compresi quelli più bui, quelli in cui non ci sembrava possibile rivedere la luce e quelli in cui ho fatto compagnia all’alba. Momenti come telefonata in cui mi dicevano, a pochissimi giorni dal mio insediamento, che il Salone del Libro sarebbe andato a Milano (e invece lo abbiamo tenuto qui). O la notte passata a battagliare con Tokyo per l’assegnazione delle ATP Finals. La decisione di non mandare in pre-dissesto il Comune a fronte di un bilancio disastroso che, invece, abbiamo scelto di risanare per tutelare scuole, strade, trasporti, verde pubblico. Ma tutto questo sparisce davanti al resto". (segue) (Rpi)