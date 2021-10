Torino: il congedo di Appendino, "lascio una città migliore di quella che ho trovato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E cos’è il resto? - continua Appendino - . È un cittadino che ti manda un video delle finestre aperte in estate ora che non ci sono più i roghi tossici del campo di via Germagnano. È un imprenditore che ti invita a visitare la nuova palestra che ha aperto davanti all’ex-Villaggio Olimpico occupato, che ora è solo più un brutto ricordo. È una mamma che finalmente ha un’area giochi nuova dove portare la figlia. È un padre di famiglia in lacrime che grazie alla rete di Torino Solidale può affrontare il dramma della pandemia. È una famiglia che finalmente viene riconosciuta grazie a una firma che prima non c’era. Questi, e molti altri, sono i motivi per cui abbiamo lavorato ogni singolo giorno, senza tregua. Fino all’ultimo istante. Ma per farlo, ovviamente, non sono stata sola. Nulla si fa da soli". (Rpi)