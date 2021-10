Francia: Le Pen risponde all'ultraconservatore Zemmour, rivolga sue critiche a Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eric Zemmour, il giornalista e scrittore ultraconservatore candidato alle presidenziali francesi del 2022, dovrebbe rivolgere i suoi attacchi al presidente, Emmanuel Macron, su cui ricade “la responsabilità” della “situazione nel Paese”. Lo ha detto la candidata alle presidenziali e leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, ai microfoni di “Bfmtv” a margine di un viaggio a Pernes-les-Fontaines, nel Vaucluse. "Vorrei che Eric Zemmour si rendesse conto che non ho alcuna responsabilità per la situazione nel Paese e che c’è Emmanuel Macron al potere. Dovrebbe quindi riservare le sue critiche al presidente della Repubblica piuttosto che a qualcuno che difende la Francia con convinzione, onestà e combattività e più a lungo di lui”, ha detto Le Pen. "Io sono la scelta migliore nella posizione di candidata a livello nazionale”, ha proseguito, affermando che Zemmour “non è ancora in grado di accettarlo per il momento ma sono convinta che a un certo punto mi ascolterà e appoggerà la mia candidatura”. (Frp)