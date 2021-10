Export: Di Maio, indici economici positivi italiani sia su mercati esteri che su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento gli indici economici mostrano dati positivi sia per quanto riguarda l’interesse dei mercati esteri che sugli investimenti in Italia dall’estero. Lo ha riferito il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando oggi alla settima edizione del Mercato internazionale audiovisivo (Mia) in corso a Roma. Il responsabile della Farnesina ha osservato che vi è “molto interesse” da parte degli investitori internazionali che vogliono portare in Italia nuovi investimenti. “Credo che il comparto audiovisivo ci consenta di raccontare al meglio territori con prodotti e story telling che possono arrivare a tutti”, ha sottolineato Di Maio, che ha invitato a “fare sistema”, osservando come ciò non sia “sempre una cosa scontata in Italia”. Il responsabile della Farnesina ha inoltre sottolineato l’importanza dell’azione sul Pil italiano del corpo diplomatico nel mondo. “Negli ultimi due anni abbiamo portato avanti l’azione con questa convinzione”, ha affermato Di Maio, osservando che i dati dell’export mostrano come l’integrazione politica internazionale con la diplomazia “aiuti a sostenere le parti industriali”.(Res)