Covid: Di Maio, nostro alto livello di vaccinazione è invidiato all’estero

- L’Italia è tra i Paesi che ha il più alto livello di persone vaccinate. Così il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando oggi alla settima edizione del Mercato internazionale audiovisivo (Mia) in corso a Roma. Di Maio ha rivelato l’apprezzamento per il livello di vaccinazioni raggiunto dall’Italia. “Nonostante le azioni che stiamo vedendo non pacifiche tra le nostre strade, ricevo complimenti” dalle controparti estere. “Il nostro livello di vaccinazione è invidiabile. Questo ci consentirà di ripartire prima degli altri”, ha sottolineato il ministro.(Res)