Regno Unito: "The Times", ex comandante Royal Marines licenziato con un e-mail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex comandante dei Royal Marines britannici, il generale Matthew Holmes, è stato "licenziato via e-mail" e "ripetutamente ignorato" dagli alti ufficiali della Marina nei mesi precedenti la sua morte. Lo hanno detto alcuni suoi amici al quotidiano “The Times”. Holmes, 54 anni, è stato trovato impiccato nella sua casa di Winchester il 2 ottobre dopo che coloro che lo conoscevano hanno affermato che si trovava in un "brutto momento" a seguito della separazione dalla moglie e della perdita del ruolo di comandante generale dei Royal Marines. La sua morte ha scatenato una faida tra i Royal Marines e la Royal Navy. Uno dei suoi amici che era al suo funerale questa settimana ha detto che Holmes è stato informato via e-mail della decisione di rimuoverlo dal suo incarico prima del previsto. “Stava cercando di difendere l'identità dei Royal Marines, eppure è stato completamente ignorato. È stato licenziato per e-mail”, ha detto la fonte del “Times”. Dalla marina, invece, fanno sapere che la questione non è nata "dal nulla" in quanto Holmes era stato coinvolto nelle consultazioni sul suo incarico per mesi e, di conseguenza, sarebbe stato a conoscenza del fatto che avrebbe potuto perdere il lavoro. Resta da capire se effettivamente l’avvicendamento alla guida del corpo militare sia stata notificata a Holmes per e-mail. La Marina ha avviato un’inchiesta sulla morte del generale, un fatto che si tema possa aumentare il rischio di suicidio tra i ranghi più giovani che sono alle prese con problemi di salute mentale. (Rel)