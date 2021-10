Roma: Landini, in piazza per difendere la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza per difendere la democrazia, per dire che c'è bisogno di fare delle riforme vere, di progettare un futuro che applichi i principi fondamentali della nostra Costituzione. Lo afferma il segretario generale della Cgil Maurizio Landini nel corso della manifestazione dei sindacati e delle forze politiche di centrosinistra, scesi in piazza oggi a Roma con lo slogan “Mai più fascismi”. "L'attacco al sindacato, alla Cgil, è un attacco alla dignità di tutto il paese. Siamo qui per difendere ed estendere la democrazia nel nostro paese e in Europa", aggiunge Landini. (Rin)