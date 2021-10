Vietnam: Covid, governo autorizza vaccinazione per fascia di età tra 12 e 17 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Vietnam ha autorizzato la somministrazione di vaccini contro il coronavirus ai bambini tra i 12 e i 17 anni. Il ministero ha inviato una circolare alle autorità sanitarie locale e ai vari istituti coinvolti sollecitando l’inizio delle vaccinazioni al più presto in tutto il Paese. Saranno utilizzati i vaccini già approvati nel Paese per l’uso pediatrico e l’inoculazione comincerà dai soggetti più grandi per poi passare gradualmente a quelli più piccoli. Il ministero ha chiesto ai dipartimenti sanitari di collaborare anche con quelli dell’istruzione. Le somministrazioni saranno effettuate sia in strutture stabili, comprese quelle scolastiche, sia in unità mobili e i genitori dei minori dovranno firmare un consenso.(Fim)