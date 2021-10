Partiti: Fabrizio Ferrandelli eletto presidente assemblea +Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Ferrandelli è il nuovo presidente eletto dell'assemblea di +Europa. "Per me rappresentare l'Assemblea degli iscritti di +Europa è motivo di assoluto orgoglio: siamo il baluardo dei diritti civili e sociali nel nostro Paese, gli unici che, senza deroghe né cedimenti, hanno un linguaggio di verità e di libertà su temi verso i quali altri schieramenti tentennano o si nascondono. Grazie a +Europa si combattono le battaglie per l'eutanasia legale e la cannabis legale", ha dichiarato a margine della sua elezione Ferrandelli che, raggiunta la presidenza, lascia il suo posto in assemblea ad un altro giovane palermitano under 40, Riccardo Galioto, laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali. "Siamo gli unici europeisti non a corrente alternata. Gli unici ad avere il coraggio della coerenza. Sempre e comunque. Ringrazio gli iscritti, i simpatizzanti, ma anche la dirigenza, a partire da Emma Bonino e Benedetto della Vedova, guide e fari per tutti noi. Ora, insieme, chiusa positivamente la lunga fase congressuale, lavoreremo ad allargare il campo dei diritti, contrapponendolo al campo dei populisti e dei sovranisti. L'Italia ha bisogno di un fronte ampio, liberal-democratico ed europeista. È questo il momento di unire le forze", ha aggiunto. (Rin)