Iran: nuovamente rinviata esecuzione di Arman Abdolali

- L'Iran ha nuovamente rinviato l'esecuzione di un uomo arrestato all'età di 17 anni per omicidio, secondo quanto riportato sabato dal quotidiano “Etemad”. "L'esecuzione di Arman Abdolali, che doveva essere eseguita questa mattina, 16 ottobre, non ha avuto luogo e il giovane è stato rimandato in carcere", scrive il quotidiano iraniano sul proprio sito, confermando le voci sul rinvio dell’esecuzione diffuse nei giorni scorsi da Amnesty International. Ora 25enne, il giovane è stato condannato a morte per un reato commesso quando era minorenne al termine di un processo che secondo l’Ong Amnesty International sarebbe stato caratterizzato da confessioni ottenute sotto tortura. “Le autorità iraniane devono annullare immediatamente l'esecuzione" della pena di morte, ha aggiunto Amnesty International in una nota diramata nei giorni scorsi. Secondo l'Ong, l'Iran ha giustiziato 246 persone nel 2020. Teheran aveva già programmato l'esecuzione di Arman Abdolali per gennaio 2020 e in seguito per luglio 2021 prima di rinunciarvi di fronte alle pressioni internazionali.(Res)