Sanità: assessore Lazio, buona partenza campagna vaccinale, consegnate 427mila dosi

- "E' partita ed è a pieno regime la campagna del vaccino antinfluenzale nel Lazio. Sono infatti già oltre 427 mila le dosi di vaccino consegnate ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. E' importante vaccinarsi e il vaccino è gratuito per gli over 60 anni, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e i donatori di sangue. Basta contattare il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta". Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nello specifico la ripartizione delle dosi consegnate: 94.167 alla Asl Roma 1, 28.698 alla Asl Roma 2, 9.320 alla Asl Roma 3, 31.140 alla Asl Roma 4, 30.436 alla Asl Roma 5, 58.521 alla Asl Roma 6, 34.530 alla Asl di Viterbo, 11.741 alla Asl di Rieti, 85.580 alla Asl di Frosinone e 43.432 alla Asl di Latina. (com)