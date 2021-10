Indonesia: terremoto a Bali, tre morti e 16 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre al momento le vittime del terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito oggi l’isola di Bali, in Indonesia, mentre i feriti sono 16. Lo ha reso noto l’Agenzia provinciale per la mitigazione dei disastri, precisando che quattro delle persone ferite sono in gravi condizioni. L’Agenzia meteorologica, climatologica e geofisica del Paese non ha emesso un’allerta tsunami. Le autorità dell’Indonesia hanno da poco autorizzato la ripresa dei flussi turistici verso Bali e altre isole nel contesto del piano di graduale riapertura del Paese dopo la recente ondata dell’epidemia di coronavirus.(Fim)