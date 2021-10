Giappone: premier Kishida in visita nelle aree colpite dal terremoto del 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha visitato oggi, per la prima volta da quando ha assunto l’incarico, la regione nord-orientale, per verificare lo stato della ricostruzione delle aree devastate dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011. Il premier ha deposto fiori in un parco della memoria nella città di Rikuzentakata, nella prefettura di Iwate, per poi recarsi nella prefettura di Miyagi. Domani Kishida è atteso nella prefettura di Fukushima per un sopralluogo della centrale nucleare di Daiichi. Il neopremier, insediatosi il 4 ottobre, ha dichiarato in parlamento la scorsa settimana che senza la ricostruzione del Nord-est non ci sarà il rilancio del Paese.(Git)