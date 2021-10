Afghanistan: circa 100 tra giocatori e allenatori di calcio evacuati a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 100 tra giocatori e allenatori di calcio afgani sono stati evacuati in Qatar dall'Afghanistan alla capitale del Qatar, Doha, secondo quanto annunciato dalla Fifa che in una nota ha lodato il ruolo delle autorità qatariote nel coordinare il trasferimento. "La Fifa può confermare, a seguito di complesse trattative, di aver evacuato, con il sostegno del Qatar, quasi 100 membri della famiglia calcistica dall'Afghanistan, comprese le giocatrici", si legge nella nota. L'organismo ha affermato che "si è coordinato strettamente con il governo del Qatar da agosto per l'evacuazione del gruppo e continuerà a lavorare a stretto contatto per l'evacuazione sicura di ulteriori membri della famiglia sportiva in futuro". Secondo quanto affermato, dal viceministro degli Esteri del Qatar, Lolwah Alkhater, anche le famiglie dei giocatori erano a bordo del volo che ha trasferito i giocatori a Doha.(Res)