Iran: ex governatore Banca centrale Seif condannato a dieci anni di carcere

- L’ex governatore della Banca centrale iraniana, Valiollah Seif, è stato condannato oggi a dieci anni di carcere con l'accusa di corruzione e cattiva gestione di fondi pubblici. Lo ha affermato il portavoce della magistratura iraniana, Zabihollah Khodaeian, citato dall’agenzia di stampa “Irna”. Seif e due dei suoi vice, che hanno anche ricevuto pene detentive, sono stati giudicati colpevoli di "disturbo del mercato dei cambi, del clima economico del Paese e della cattiva gestione di fondi pubblici”, ha affermato il portavoce della magistratura. Seif e uno dei suoi vice, Ahmad Araghchi, condannato a otto anni di carcere, avevano “fornito condizioni illegali per la cattiva gestione di circa 160 milioni di dollari e 20 milioni di euro”. Un altro vice di Seif, Salar Aghakhani, è stato condannato a 13 anni. Seif ha guidato la Banca centrale dal 2013 al 2018 durante la presidenza di Hassan Rohani per poi essere sostituito da Abdolnasser Hemmati. Nel 2018, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Seif per aver aiutato a trasferire milioni di dollari al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah.(Res)