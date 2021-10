Milano: incidente sul lavoro, ricoverati due operai dopo caduta da quattro metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due incidenti sul lavoro questa mattina poco dopo le 11.30 a Turbigo nel milanese. Due operai sono stati ricoverati dopo essere precipitati da un’altezza di circa 4 metri mentre stavano lavorando all’interno di una centrale termica. Uno dei due operai, il più grave, ha riportato un trauma cranico, un trauma al volto e uno all’arto superiore, si tratta di T.A, 49enne, adesso ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. L’altro operaio, Af. Jc. 42enne ha riportato un trauma alla spalla e all’arto superiore ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Varese. Le dinamiche delle cadute sono in fase di accertamento. Sul posto, in via della centrale termica, sono intervenuti due mezzi dell’elisoccorso, due ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e personale dell’Ats. (Com)