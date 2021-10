© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, ha voluto ricordare la deportazione degli ebrei di Roma, avvenuta il 16 ottobre di 78 anni fa. “Solo pochissimi sopravvissero all’orrore del campo di sterminio. In memoria delle loro vite spezzate, oggi dobbiamo stare uniti contro ogni forma di razzismo, antisemitismo, odio e violenza”, ha detto Elbling citato in un post su Facebook dell’ambasciata tedesca a Roma. (Res)