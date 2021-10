Abruzzo: mercoledì 20 ottobre torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese è stato convocato per mercoledì 20 ottobre, alle ore 11, nella Sala Ipogea di Palazzo dell'Emiciclo. Inizialmente saranno discussi i seguenti documenti politici: interrogazione a risposta orale su "Tagli al fondo regionale del trasporto pubblico locale (Tpl)"; interpellanza recante "Bonifica del sito di interesse regionale di Chieti Scalo"; interpellanza recante "Riorganizzazione delle rete regionale residenziale semi-residenziale della salute mentale nella regione Abruzzo"; interpellanza recante "Chiusura DSB Bucchianico"; interpellanza recante "Chiarimenti in merito all'applicazione delle linee guida nazionali sul disturbo dello spettro autistico nelle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo"; interpellanza recante "Gestione della sicurezza sul lavoro nella ASL 02"; interpellanza recante "Ritardi nella predisposizione degli avvisi pubblici relativi ai contributi per le microimprese delle zone rosse Vestine, della Val Fino e di Caldari di Ortona e agli esercenti delle attività fotografiche e pirotecniche finalizzati alla ripresa economica post Covid-19"; interpellanza recante "Iniziative di competenza regionale a sostegno degli allevatori produttori di latte". Successivamente, l'Aula esaminerà 3 progetti di legge aventi a oggetto: "modifiche alla Legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione)"; "modifiche e integrazioni alla Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 "Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"; "disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali.(Gru)