Serbia: tasso di rischio di povertà calato dell'1,5 per cento annuos nel 2020

- Il tasso di rischio di povertà in Serbia lo scorso anno era del 21,7 per cento, un dato inferiore dell'1,5 per cento rispetto al 2019. E' quanto riporta l'istituto statistico serbo, secondo cui il tasso di rischio non mostra quante persone vivono effettivamente sotto la soglia di povertà, ma la percentuale di cittadini che hanno un reddito disponibile equivalente a quello sotto tale sbarramento. Il tasso di rischio di povertà o esclusione sociale nel 2020 è stato del 29,8 per cento e, rispetto al 2019, risulta inferiore dell'1,9 per cento. (Seb)