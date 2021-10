Tunisia: Ue sottolinea necessità fissare calendario per ritorno al sistema costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia è necessario fissare un calendario ben definito per il ritorno al sistema costituzionale basato sulla separazione dei poteri, il rispetto dello stato di diritto, la democrazia e la tutela delle libertà fondamentali. È quanto sottolineato dall’Alto rappresentante della politica estera e di difesa dell’Unione europea, Josep Borrell, in una conversazione telefonica avvenuta ieri con il presidente tunisino, Kais Saied. Secondo quanto riferisce una nota del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Borrell ha sottolineato che il presidente Saied deve affrontare le urgenti sfide economiche e sanitarie del Paese. Da parte sua, Saied ha spiegato a Borrell le ragioni che lo scorso 25 luglio lo hanno spinto ad adottare una serie di misure eccezionali, tra cui la sospensione dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) e il licenziamento del premier Hichem Mechichi. (segue) (Tut)