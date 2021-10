Tunisia: Ue sottolinea necessità fissare calendario per ritorno al sistema costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un comunicato stampa diffuso dalla presidenza tunisina, il capo dello Stato ha indicato che alcuni tunisini stanno cercando di fuorviare l'opinione internazionale sulle violazioni dei diritti e delle libertà. A tal fine, Saied ha affermato che il capitolo dedicato ai diritti e alle libertà non è stato sospeso. “D'altra parte, c'è stata una sospensione delle attività dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, trasformata in un'arena di battaglia dove è stato versato sangue. Senza dimenticare la cattiva gestione dell'emergenza sanitaria, che ha causato un numero significativo di morti”, afferma la presidenza tunisina citando le parole di Saied. Il presidente della Repubblica ha anche ricordato che ciò ha portato a un blocco politico, al dilagare della corruzione e a continue manifestazioni spontanee dei giovani tunisini per chiedere lo scioglimento del parlamento. Saied ha spiegato a Borrell che i manifestanti che si oppongono a queste misure sono stati pagati dai suoi oppositori e ha assicurato che ci sarebbe stata la revoca degli arresti domiciliari. (Tut)