Bosnia-Croazia: operazione congiunta, sequestrati 15 chili di eroina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sequestrati in alcune località della Dalmazia e dell'Istria, in Croazia, circa 15 chilogrammi di eroina e un chilo di anfetamina. È quanto riferisce il portale “Klix” che cita l'Agenzia statale per le indagini e la protezione (Sipa) di Sarajevo, secondo cui il sequestro è stato operato nei confronti del cittadino della Bosnia-Erzegovina, da lungo tempo indagato e sospettato di contrabbando di grandi quantità di stupefacenti eroina dal Paese balcanico verso la Croazia e altri Stati membri dell’Ue. Le attività sono state svolte nell'ambito dell'operazione internazionale guidata dalla Procura della Bosnia-Erzegovina, con le istituzioni partner di Croazia e Germania, nei confronti di persone sospettate di contrabbando internazionale di grandi quantità di stupefacenti, riciclaggio di denaro e investimenti in villette e immobili nel Paese balcanico. (Seb)