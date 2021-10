Green pass: Dadone, grazie agli italiani che sono andati a lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone ha ringraziato i milioni di italiani che si sono vaccinati, i milioni di italiani col green pass che sono andati a lavorare. "Tutti quelli che hanno rispettato le regole sempre. Oltre l’80 per cento della popolazione over 12 anni si è vaccinata, le basi per la ripartenza ci sono e se manteniamo questa direzione sostenere provvedimenti come il reddito di cittadinanza non sarà difficile. È arrivato il momento di alzare il livello e parlare di Italia come Paese capofila della ripartenza", ha aggiunto la ministra, secondo cui emarginare i pochi estremisti rimasti è un grande regalo che abbiamo fatto a noi stessi perché l’unico modo che abbiamo per eliminare i fascismi è ignorarli e proseguire nelle nostre vite. (Rin)