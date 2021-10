Covid: Comune Cerveteri, da lunedì centro tamponi con prezzi più bassi d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Cerveteri, insieme alla Multiservizi Caerite che gestisce le farmacie comunali e la Alabiso Lab, ha attivato a partire da lunedì 18 ottobre in Piazza Risorgimento (all'interno dei locali della ex Pro Loco), un centro tamponi comunale, aperto 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 19. La novità più importante è costituita dal costo: i tamponi per gli adulti verranno effettuati a 10 euro, quelli per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni a 5 euro, costo inferiore a quello indicato dal governo nazionale (che prevede 15 euro per gli adulti, 8 euro per i minorenni). "Le farmacie comunali di Cerveteri gestite dalla Multiservizi Caerite sono il fiore all'occhiello di questa amministrazione e sono tra le prime in Italia ad aver lanciato il progetto della vendita online dei farmaci e della consegna a domicilio, gratuita per una vastissima platea di soggetti, degli stessi. Abbiamo lavorato per garantire il servizio con i prezzi ancor più bassi di quelli stabiliti dal Governo per consentire di mettersi in regola con il Dpcm vigente e continuare nelle proprie attività lavorative, di studio e di vita quotidiana". lo dice in una nota il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. Il servizio sarà attivo fino alla conclusione dello Stato di Emergenza, prevista per il 31 dicembre 2021. Il locale individuato è al piano terra di Palazzo San Martino, proprio accanto alla Farmacia comunale n.1, a pochissimi passi dal capolinea delle linee del Trasporto pubblico locale e dunque facilmente raggiungibile da tutto il territorio comunale, frazioni incluse. (com)