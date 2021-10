Giornata alimentazione: Unicef, 45 milioni di bambini con malnutrizione acuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 45 milioni i bambini in tutto il mondo che soffrono di malnutrizione acuta. È quanto riferito dall’Unicef in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, in una dichiarazione congiunta della direttrice generale, Henrietta Fore, e del responsabile della Eleanor Crook Foundation William Moore. "Quest'anno, la Giornata mondiale dell'alimentazione arriva in un momento in cui la malnutrizione infantile peggiora di giorno in giorno nelle comunità vulnerabili di tutto il mondo. Le forze convergenti dell'aumento della povertà, della disuguaglianza, del cambiamento climatico, del conflitto e della pandemia Covid-19 stanno portando ad un allarmante inasprimento della crisi della malnutrizione in tutto il mondo”, afferma la nota congiunta. “Secondo gli ultimi dati, 149 milioni di bambini sotto i cinque anni hanno una crescita e uno sviluppo ridotti, e almeno 45 milioni soffrono di malnutrizione acuta - la più pericolosa per la vita. Due terzi dei bambini piccoli non ricevono ancora una dieta diversificata minima di cui hanno bisogno per crescere bene. Senza un'azione urgente, altri 9 milioni di bambini potrebbero soffrire di malnutrizione acuta entro il 2022”, si legge nel comunicato stampa. Secondo la Fore e Moore, “i bambini che soffrono di malnutrizione acuta sono tra i più vulnerabili del pianeta” e in questo contesto “senza ricevere tempestivamente un trattamento salvavita, sono ad altissimo rischio di morire”. (segue) (Res)