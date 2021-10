Giornata alimentazione: Unicef, 45 milioni di bambini con malnutrizione acuta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota la direttrice dell’Unicef e il responsabile della Elanor Crook Foundation, aggiungono: “Nessun bambino dovrebbe morire per malnutrizione quando abbiamo gli strumenti per evitarla. Le soluzioni per prevenire, individuare e trattare precocemente la malnutrizione infantile sono ben note. Con i giusti impegni politici, gli investimenti nei programmi e le partnership, possiamo porre fine alla malnutrizione. L'Unicef e la Eleanor Crook Foundation sono impegnati a usare la nostra leadership, la nostra esperienza e il nostro potere di coinvolgimento per raggiungere questo obiettivo”. In merito “No Time to Waste”, un'iniziativa guidata dall'UNICEF e sostenuta da partner come la Eleanor Crook Foundation, traccia una strategia per portare su scala le soluzioni note per prevenire e porre fine alla malnutrizione infantile. “Le nostre due organizzazioni sostengono anche 'Nourish the Future', una proposta per una più ampia leadership del governo degli Stati Uniti sulla malnutrizione globale”, si legge nella nota congiunta. “La comunità globale ha un'opportunità unica di incrementare gli impegni governativi presi durante il Food Systems Summit di settembre a New York e trasformarli in investimenti significativi al Nutrition for Growth Summit di dicembre a Tokyo. Chiediamo ai partner umanitari e dello sviluppo di raddoppiare, come minimo, il loro sostegno finanziario per aiutare a combattere la malnutrizione infantile e di impegnarsi nelle soluzioni efficaci”, affermano la Fore e Moore. “Insieme, abbiamo la volontà politica, le competenze e le risorse per eliminare la malnutrizione acuta e invertire questa crisi. Insieme, possiamo mettere ogni bambino su un percorso di buona nutrizione. Non c'è tempo da perdere", conclude la dichiarazione congiunta. (Res)