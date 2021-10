Torino: cliente senza mascherina, polizia chiude per 5 giorni minimarket in via Exilles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusura per 5 giorni e sanzione amministrativa per un dipendente di un minimarket di via Exilles nel quartiere Parella, a Torino. Mercoledì sera in tarda serata, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno appurato la presenza di un avventore nell’esercizio privo di dispositivi di protezione. Anche quest’ultimo, come l’esercente, è stato sanzionato amministrativamente dai poliziotti per la violazione delle norme anti covid. (Rpi)