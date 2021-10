Spagna: Junqueras (Erc), per il momento non appoggeremo prossima legge bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento Sinistra repubblicana di Catalogna continuerà a non sostenere il progetto di legge di bilancio per il 2022 presentato nei giorni scorsi del governo spagnolo in quanto non garantirebbe benefici "ai cittadini nel loro insieme". Lo ha affermato il leader di Erc, Oriol Junqueras, durante il suo intervento telematico al Consiglio nazionale del partito. Secondo Junqueras la decisione della Corte dei conti di respingere il fondo di garanzia da 10 milioni di euro approvato dal governo catalano attraverso per coprire indirettamente le obbligazioni milionarie chieste ai leader indipendentisti per malversazione è "un atto di vendetta" e una "missione politica" per conto dei partiti politici che hanno scelto i giudici. (Spm)