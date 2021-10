Myanmar: Cambogia, servono “misure pratiche e realistiche per generare dialogo costruttivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cambogia, Prak Sokhonn, intervenendo alla riunione ministeriale dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), ha chiesto che “siano intraprese misure pratiche e realistiche per generare un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte nella crisi in Myanmar”. Il rappresentante di Phnom Penh, inoltre, ha sottolineato l’importanza di una visita in tempi rapidi dell’inviato speciale dell’Asean a Naypyidaw. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. La riunione, che si è svolta ieri in videoconferenza, si è conclusa con la decisione di non invitare il leader della giunta militare del Myanmar, Min Aung Hlaing, al prossimo vertice dell’Asean, dal 26 al 28 ottobre, ma “un rappresentante apolitico”. Dell’Associazione fanno parte Brunei. Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam.(Fim)