Regno Unito: Johnson dovrà risolvere dissidi interni su strategia taglio emissioni CO2

- Il premier britannico Boris Johnson dovrà affrontare una prova significativa della sua leadership prima del vertice sul clima Cop26 che prenderà il via agli inizi di novembre. Come ricorda il quotidiano “The Guardian”, il governo britannico, infatti, è pronto a pubblicare lunedì la sua tanto attesa strategia sulla neutralità carbonica, stabilendo come il Regno Unito raggiungerà i suoi obiettivi di ridurre le emissioni di CO2 del 78 per cento entro il 2035 e raggiungere lo zero netto entro il 2050. Questo documento programmatico includerà anche il riscaldamento e un piano per gli edifici: l’obiettivo è quello di isolare al massimo le abitazioni private ed eliminare gradualmente le caldaie a gas, oltre che una massiccia espansione dell'eolico offshore e la costruzione di reti di ricarica per veicoli elettrici. Ma gli attivisti ecologisti temono che le strategie proposte da Kwasi Kwarteng, ministro per gli Affari economici, vengano ostacolate dal cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, che non sarebbe intenzionato a fornire i finanziamenti adeguati a perseguire la tabella di marcia indicata nel documento. La mancata presentazione di un progetto fattibile e ben finanziato per raggiungere lo “zero netto”, distruggerebbe la credibilità del Regno Unito in un momento cruciale, hanno affermato gli attivisti citati dal “Guardian”, soprattutto visto che ciò accadrebbe poche settimane prima del summit sul clima Cop26 che inizieranno a Glasgow alla fine di questo mese. (Rel)